LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale!

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta da Jelena Ostapenko e Su-Wei Hsieh, valido per la semifinale del WTA 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passata stagione. Le campionesse olimpiche giocano, forse, quella che è la finale anticipata del torneo che affrontano da favorite.

Il percorso di Errani e Paolini inizia nei sedicesimi di finale, con la sfida vinta 2-0 (6-3, 6-2) contro la coppia Irina Khromacheva e Aldila Sutjiadi, mentre agli ottavi hanno superato brillantemente Lyudmyla Kichenok e Ellen Perez 2-0 (6-3, 6-0). Per quanto riguarda il quarto di finale, le nostre azzurre non lo hanno disputato ma sono passate direttamente in semifinale grazie al forfait della coppia composta da Kamilla Rakhimova e Laura Siegemund.

Per quanto riguarda Hsieh e Ostapenko, rispettivamente numero 10 e numero 7 nella classifica WTA Doppio, il loro torneo inizia con la vittoria nei sedicesimi contro Hao-Ching Chan e Xinyu Jiang per 2-1 (5-7, 6-4, 11-9), mentre nel turno successivo hanno battuto 2-1 (6-1, 3-6, 10-4) Shuko Aoyama e Cristina Bucsa. Prima di raggiungere le nostre azzurre in semifinale hanno battuto 2-0 (6-4, 6-3) Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls.

Il match tra Errani/Paolini e Hsieh/Ostapenko inizierà alle 7.00 (orario italiano, in Cina saranno le 13.00), come primo match della giornata del WTA 1000 di Pechino dedicata alle semifinale sia nel doppio che nel femminile. La coppia vincitrice di questa sfida sfiderà Miyu Kato e Fanny Stollar, già passate in finale grazie al forfait della coppia composta da Priscilla Hon e Karolina Muchova. Segui con noi il match delle azzurre, grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!