LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una nuova impresa

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alex De Minaur, partita valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro torna in campo in Austria e sfida l’australiano per una nuova impresa e per un traguardo importante: la prima semifinale ATP dopo oltre un anno.

Nel torneo austriaco l’italiano sta vivendo la miglior settimana dal rientro in campo dopo l’infortunio. L’azzurro ha esordito contro Alexei Popyrin vincendo per 7-6, 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Berrettini ha poi sconfitto Cameron Norrie in una battaglia di oltre tre ore terminata 7-6, 6-7, 6-4. Per il romano quello odierno sarà un test importante dal punto di vista fisico: c’è tanta curiosità per capire quanta benzina sia rimasta nel serbatoio dell’italiano alla terza partita in altrettanti giorni.

Due successi austriaci per De Minaur in questa settimana di Vienna. L’australiano ha iniziato il proprio cammino contro Jurij Rodionov (6-4, 6-1 in 80 minuti di gioco) e Filip Misolic (6-4, 6-4 in 1 ora e 29 minuti). Il numero 7 del mondo, e della race, è a caccia di punti preziosi per mettere in cassaforte la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino.

Berrettini è avanti 3-2 nei precedenti grazie alla vittoria ottenuta lo scorso marzo agli ottavi del Master 1000 di Miami per 6-3, 7-6. L’incontro aprirà il programma sul campo centrale alle 13.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-De Minaur con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!