Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Ad aprire il programma dei quarti di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, nella giornata di venerdì 24 ottobre, sarà l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà il numero 3 del seeding, l’australiano Alex de Minaur.

Il match sarà il primo sul Center Court e si giocherà a partire dalle ore 13.30. Nei quatto precedenti sul circuito maggiore l’azzurro è in vantaggio per 3-1: Berrettini ha vinto nel 2021 al Queen’s, nel 2023 a Wimbledon e quest’anno a Miami, mentre de Minaur vinse nel 2022 nell’allora ATP Cup.

La sfida tra Matteo Berrettini e l’australiano Alex de Minaur sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP VIENNA 2025

Venerdì 24 ottobre – Center Court

Dalle ore 13.30

Matteo Berrettini (Italia)-Alex de Minaur (Australia, 3) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

