LIVE ASVEL-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di francese

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, quinta giornata dell’Eurolega di basket 2026! Secondo impegno settimanale in Europa per i bolognesi nella settimana del doppio turno per poi concentrarsi nuovamente sul Campionato nel fine settimana.

Le V-nere si presentano al match odierno sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria casalinga di mercoledì sera contro il temibile AS Monaco (77-73), con i bianconeri che nel terzo quarto hanno toccato anche il +13 salvo tremare nel finale senza però scomporsi. Decisivo ancora una volta Carsen Edwards con i suoi 24 punti, insieme a Saliou Niang (10) e Aliou Diarra che hanno dato il loro contributo per portare il bilancio in parità dopo quattro turni (2-2).

L’ASVEL Villeurbanne cerca invece il pronto riscatto dopo il ko esterno contro il Panathinaikos Atene (91-85), con i transalpini che hanno un bilancio di una vittoria (in casa contro il Baskonia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo) con altre due sconfitte maturate contro Real Madrid e Valencia. Fari puntati sull’esperto Nando De Colo e su David Lighty, con Edward Jackson pronto a dare man forte dal perimetro.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Astroballe di Villeurbanne (Francia) alle ore 20:00, con la diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna!