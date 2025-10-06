L’ira di Dario Puppo: “Vedere Sinner piegato in due non può essere tennis. E’ questo che vogliamo?”

Analisi sui temi d’attualità del tennis nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro della scena quanto sta accadendo nel Masters1000 di Shanghai. A tenere banco è stata l’eliminazione del n.2 del mondo, Jannik Sinner, costretto al ritiro nel terzo set nel match contro l’olandese Tallon Griekspoor.

Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, si è pronunciato nel merito, non argomentando solo rispetto a quanto accaduto nella partita in sé. Il ragionamento è stato più da un punto di vista organizzativo: “Se è questo il tennis che vogliamo, io non sono d’accordo. Vedere Sinner appoggiarsi alla racchetta, zoppicare, sono immagini che certificano il fallimento del ragionamento dei 1000 a mio modo di vedere. In quest’ultima giornata di incontri ci sono stati tre ritiri“.

A detta del collega di Eurosport, bisognava pensare a delle alternative per condizioni di gioco troppo estreme: “Io credo che bisognerebbe fare come accade negli Slam, proponendo magari di fermarsi o sospendere il gioco nel momento in cui si deve prendere atto che c’è qualcosa che non va. Il Centrale di Shanghai è dotato anche di una copertura, ma non penso che ci sia la possibilità di servirsi dell’aria condizionata. Certo, questa è stata un’anomalia, ma a mio modo di vedere l’impostazione uniforme dei Masters 1000 a 12 giorni ha la controindicazione di congestionare ulteriormente il calendario, come è accaduto nella successione Pechino-Shanghai, con conseguenze negative per il clima“.

“Sinceramente, questo non è uno spettacolo che fa piacere vedere. Mi viene in mente anche quanto accaduto al francese Atmane, rimasto scioccato per quanto ha vissuto. La sensazione è che in queste giornate a Shanghai più si continuava e più la condizione di gioco peggiorava. Djokovic ha finito piegato in due e ha dato anche di stomaco. Non va bene“, ha sottolineato Puppo.

“Devono sistemare il calendario e da questo punto di vista Djokovic ha tirato un frecciata al resto dei giocatori, per la loro scarsa coesione nel manifestare davvero i problemi“, ha aggiunto il giornalista/telecronista di Eurosport. “Vedere Sinner che non stava in piedi mi ha colpito profondamente ed è un qualcosa che per quanto mi riguarda non può essere tennis“.