La Israel-Premier Tech rinuncia al Giro di Lombardia: svelati i motivi dell’assenza

La Israel-Premier Tech aveva il diritto di partecipare al Giro di Lombardia, essendo un corsa del calendario del World Tour. Gli organizzatori non avevano la possibilità di escludere la compagine dalla competizione, come successo in eventi che non figuravano nel massimo circuito internazionale del ciclismo. L’ultima Classica Monumento della stagione, in programma sabato 11 ottobre, non vedrà però al via la formazione israeliana, che ha deciso di rinunciare all’evento.

Una serie di manifestazioni Pro Palestina aveva avuto luogo durante la Vuelta di Spagna e si chiedeva l’estromissione della squadra dalla kermesse in terra iberica, poi erano state sollevate anche delle osservazioni in avvicinamento al Giro dell’Emilia, alla Coppa Bernocchi e alla Tre Valli Varesine, le classiche italiane d’autunno a cui il team di Sylvan Adams non ha preso parte. La rinuncia al Giro di Lombardia sembrerebbe legata alla volontà di non creare problemi di sicurezza.

Ricordiamo che la Israel-Premier Tech ha annunciato importanti novità in termini di nome e di maglia per l’imminente futuro, discostandosi dal nome di Israele. Si attendono comunicazioni ufficiali, intanto la squadra non risulta nella startlist della Classica delle Foglie Morte, che si snoderà lungo 241 km particolarmente impegnativi tra Como e Bergamo. Il favorito della vigilia è lo sloveno Tadej Pogacar, che punta alla quinta vittoria consecutiva (impresa mai riuscita nella storia).