Giro di Lombardia 2025: Tadej Pogacar insegue il pokerissimo per agganciare Fausto Coppi

Chiudere una stagione leggendaria con l’ultimo record per consolidare sempre più il proprio nome nella storia del ciclismo e ribadire, per l’ennesima occasione, chi è il più forte. Tadej Pogacar è pronto a puntare al quinto successo consecutivo nel Giro di Lombardia, storica corsa in linea di 238 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo, per agganciare la leggenda Fausto Coppi.

Sembra ormai sempre più palese il livello di differenza esistente tra il fenomeno sloveno e la concorrenza. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG ha offerto una nuova impressionante dimostrazione della sua forza nella recente Tre Valli Varesine quando, a poco più di venti chilometri dalla conclusione della gara, ha staccato i compagni di fuga in discesa, ha creato il vuoto ed è arrivato al traguardo da solo.

Il fuoriclasse sloveno ha infatti vinto le ultime quattro edizioni consecutive dell’ultima classica monumento della stagione e in caso di nuovo successo sabato eguaglierebbe il campionissimo che aveva conquistato le edizioni dal 1946 al 1949 per poi firmare la sua cinquina personale nel 1954.

Pogacar è ovviamente il favorito principale per la conquista della vittoria, ma non mancano gli autorevoli candidati che proveranno, con tutte le proprie forze, a conquistare la vittoria e a impedire allo sloveno di poter chiudere in bellezza il suo 2025. Il belga Remco Evenepoel, lo sloveno Primoz Roglic, il britannico Tom Pidcock, il messicano Isaac Del Toro e l’azzurro Christian Scaroni sono solo alcuni dei nomi di un campo di partecipazione a dir poco eccellente.