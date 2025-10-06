Jaume Munar resta senza calzini a Shanghai: la soluzione del coach è ‘geniale’

Succede davvero di tutto a Shanghai. Il grande caldo, associato all’alto tasso di umidità, sta mettendo in grande difficoltà i tennisti. Non è un caso che si siano registrati ben sette ritiri e tra questi anche Jannik Sinner è stato costretto ad alzare bandiera bianca per via dei crampi nella sfida contro Tallon Griekspoor.

Giocatori grondanti di sudore dopo pochi game, costretti a cambiare il proprio vestiario nel corso della partita. L’ha ribadito Lorenzo Musetti, al termine della partita vinta contro l’italo-argentino Luciano Darderi: “Con questa umidità, le maglie sono sempre più pesanti. Giochi 40 minuti e sembra di aver fatto la doccia, non ho mai cambiato così tante maglie in vita mia. Serve essere pronti anche dal punto di vista fisico per vincere certe partite“.

Per questo, quanto accaduto allo spagnolo Jaume Munar non sorprende più di tanto. L’iberico, nel confronto con il giapponese Yoshihito Nishioka, doveva cambiare i propri calzini per il sudore, ma si è reso conto di non essere provvisto di un altro paio.

Come ha risolto l’iberico? Il supporto è arrivato direttamente dalla tribuna, ovvero dal proprio coach. L’allenatore dello spagnolo si è tolto i suoi calzini, per lanciarglieli in un siparietto che ha suscitato molta ilarità. Munar è poi riuscito a prevalere contro Nishioka 6-4 5-7 6-1 e sarà il prossimo avversario di Novak Djokovic, in grande difficoltà anch’egli per il caldo nella partita contro il tedesco Yannick Hanfmann.

