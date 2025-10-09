Jasmine Paolini sportiva: “Sono molto dispiaciuta per il ritiro di Tauson, io ho cercato di rimanere sempre concentrata”

Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina). La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, reduce dai quarti a Pechino, dopo il successo in tre set al secondo turno contro la cinese Yuan (n.109 WTA), si è imposta contro la danese Clara Tauson (n.12 del mondo e decima testa di serie), ritiratasi sul punteggio di 3-6 6-1 3-1 per l’azzurra, dopo un’ora e 35 minuti di partita.

Un problema fisico (coscia destra) ha costretto Tauson ad alzare bandiera bianca. Un match che la danese aveva giocato in maniera splendida nel primo parziale, riuscendo a trovare soluzioni pregevoli da ogni lato del campo. Similmente a quanto era accaduto contro Yuan, Paolini ha avuto il merito di rimanere sempre con la testa in partita, avendo più fiducia quindici dopo quindici.

Chiaramente, poi, l’infortunio di Tauson l’ha agevolata. “Mi dispiace molto per lei perché stava giocando benissimo, io stavo faticando a trovare delle contromisure. Spero possa recuperare perché ritirarsi non è mai bello. Per quanto mi riguarda, ho cercato di rimanere sempre ben focalizzata, punto dopo punto, ma non era facile perché lei metteva a segno vincenti da tutte le parti“, ha dichiarato la toscana.

Jasmine attesa sempre quest’oggi nell’impegno in doppio con Sara Errani: “Mi diverto a giocarlo e speriamo di fare bene“, ha concluso l’azzurra con poca voglia di parlare perché sinceramente dispiaciuta per il ritiro della sua avversaria. Quarti di finale raggiunti e prossima avversaria che verrà fuori dalla sfida tra la polacca Iga Swiatek e la svizzera Belinda Bencic.