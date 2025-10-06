Jannik Sinner conclude un torneo per ritiro: non è la prima volta. Tutti i precedenti della carriera

Jannik Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, dove era campione in carica, arrendendosi ai crampi e lasciando strada al neerlandese Tallon Griekspoor nel terzo set del match dei sedicesimi.

Si tratta del settimo ritiro in carriera di Sinner, che mai aveva alzato bandiera bianca prima della conclusione del match così presto nel torneo: per due volte si era ritirato negli ottavi, curiosamente sempre contro il russo Andrey Rublev, a Vienna 2020 ed al Roland Garros 2022.

Gli altri quattro ritiri erano giunti nei quarti di Miami 2022 contro l’argentino Francisco Cerundolo, nelle semifinali di Sofia 2022 contro il danese Holger Rune, nei quarti di Halle 2023 contro il kazako Alexander Bublik, ed in finale quest’anno a Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

TUTTI I RITIRI DI SINNER IN CARRIERA

1 ottobre 2025 Shanghai – Sedicesimi: Tallon Griekspoor b. Jannik Sinner 6-7 (3) 7-5 3-2 ritiro

7 agosto 2025 Cincinnati – Finale: Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 5-0 ritiro

19 giugno 2023 Halle – Quarti: Alexander Bublik b. Jannik Sinner 7-5 2-0 ritiro

26 settembre 2022 Sofia – Semifinali: Holger Rune b. Jannik Sinner 5-7 6-4 5-2 ritiro

23 maggio 2022 Roland Garros – Ottavi: Andrey Rublev b. Jannik Sinner 1-6 6-4 2-0 ritiro

21 marzo 2022 Miami – Quarti: Francisco Cerundolo b. Jannik Sinner 4-1 ritiro

26 ottobre 2020 Vienna – Ottavi: Andrey Rublev b. Jannik Sinner 2-1 ritiro