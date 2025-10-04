Jannik Sinner avanza a Shanghai: “Contento della vittoria, ho avuto poco tempo per adattarmi”

Jannik Sinner non esprime forse il suo miglior tennis ma riesce comunque ad imporsi con un duplice 6-3 in 1 ora e 38 minuti di gioco sul tedesco Daniel Altmaier al debutto nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Tre giorni dopo aver trionfato all’ATP 500 di Pechino, l’azzurro si è rimesso in gioco nel penultimo 1000 della stagione accedendo ai sedicesimi di finale in cui affronterà domani il neerlandese Tallon Griekspoor.

“Sono contento di essere riuscito a superare questa partita. Daniel mi aveva battuto l’ultima volta che ci siamo incontrati. Ho cercato di servire bene nei momenti importanti. Sapevo già alla vigilia che sarebbe stato un match difficile. Non ho avuto molto tempo per adattarmi, comunque sono molto contento di aver vinto e spero di alzare il mio livello domani, ma ovviamente sono felice di essere tornato qui a Shanghai“, le dichiarazioni a caldo del 24enne altoatesino a fine incontro.

Il numero 2 al mondo ha sottolineato poi le differenze ambientali tra Pechino e Shanghai: “Qui è tutto diverso, è anche molto più umido. È importante trovare il giusto equilibrio tra allenarsi e stare al meglio fisicamente, conservare quante energie possibile perché ne servono molte qui, visto che le condizioni di gioco possono diventare molto lente“.