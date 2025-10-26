Isaac Del Toro campione messicano: “Conoscevo quasi tutti gli spettatori in strada”

È stato autore di una stagione clamorosa che gli ha permesso di consacrarsi ai massimi livelli nel panorama del grande ciclismo internazionale. Isaac Del Toro, secondo nel Giro d’Italia 2025 e dominatore della scena nelle classiche italiane di fine anno, ha chiuso l’annata con la doppietta nei Campionati Messicani.

L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG, dopo aver concluso la cronometro individuale con oltre un minuto di vantaggio sul secondo classificato, ha vinto in maniera autorevole anche la prova in linea staccando i rivali sulla salita finale e ha avuto addirittura il tempo di battere il cinque ad alcuni spettatori.

Al termine della gara Del Toro ha commentato così la sua prova: “Sono contento di aver condiviso la mia grande passione con il pubblico e con i miei colleghi. Non tornavo a Baia California da dieci anni e devo dire che è stato bellissimo trovarsi in questa situazione. Ammetto di aver patito un po’ il vento in alcuni momenti della corsa: mi ha ricordato che cosa significa vivere qui. In ogni caso, è stato il modo migliore per chiudere questa stagione ed iniziare la prossima”.

Sulla presenza del pubblico a bordo strada: “Anche se al via eravamo in pochi, l’importante è far conoscere il nostro sport, anche per avvicinare nuovi appassionati. Solo il tempo ci dirà se stiamo percorrendo la strada giusta. Correre qui è stato molto bello, anche perché conosco il 98% degli spettatori che sono accorsi sulla strada. Sono davvero felice ed orgoglioso di aver potuto correre qui”.