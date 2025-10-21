Calcio
Inter a valanga sull’Union SG, Napoli travolto dal PSV. Vincono tutte le big in Champions League
Va in archivio una serata a due volti per le squadre italiane impegnate martedì 21 ottobre nella prima metà della terza giornata valevole per la League Phase della Champions League 2025-2026 di calcio maschile. Prosegue il percorso netto dell’Inter, che si conferma in vetta alla classifica generale con 9 punti in tre partite, mentre il Napoli crolla in trasferta rimediando la seconda sconfitta europea della stagione.
Settimo successo consecutivo tra tutte le competizioni per i vice-campioni d’Europa, che sfruttano alla perfezione il calendario favorevole dei primi turni imponendosi anche in trasferta al Lotto Park di Anderlecht sugli abbordabili belgi dell’Union Saint-Gilloise per 4-0 grazie ai gol di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu (su rigore) e Pio Esposito (al primo sigillo della carriera in Champions).
La pausa per le nazionali non sembra aver fatto bene invece ai campioni d’Italia in carica, che dopo la sconfitta esterna in Serie A contro il Torino vengono travolti in Olanda dal PSV Eindhoven subendo un roboante 6-2. Il Napoli di Antonio Conte resta fermo dunque a quota 3 punti, facendosi rimontare dai padroni di casa dopo il gol iniziale di McTominay (che farà poi doppietta) e naufragando in seguito all’espulsione di Lucca al 76′ sul punteggio di 3-1.
Nelle altre sfide odierne vincono tutte le big più attese: il Barcellona rifila un netto 6-1 all’Olympiacos, l’Arsenal tramortisce l’Atletico Madrid 4-0, il Borussia Dortmund si impone a Copenaghen per 4-2, il PSG passeggia a Leverkusen in dieci contro dieci addirittura con un clamoroso 7-2, il Manchester City passa sul campo del Villareal per 2-0 ed il Newcastle infligge un 3-0 al Benfica.
RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI
Barcellona vs Olympiacos 6-1
Kairat Almaty vs Pafos 0-0
Arsenal vs Atletico Madrid 4-0
Copenaghen vs Borussia Dortmund 2-4
Bayer Leverkusen vs PSG 2-7
Newcastle vs Benfica 3-0
PSV vs Napoli 6-2
Union SG vs Inter 0-4
Villareal vs Manchester City 0-2