Hamilton penalizzato a Singapore: cos’è successo in gara, la sanzione e il nuovo ordine d’arrivo

Lewis Hamilton è stato penalizzato al termine del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Marina Bay. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo in settima posizione ma, un paio di ore dopo l’esposizione della bandiera a scacchi, i commissari di gara hanno inflitto una sanzione al britannico per track limits. Il sette volte Campione del Mondo ha superato i limiti della pista nella parte conclusiva del Gran Premio, quando era in crisi con i freni.

Le pasticche erano nei fatti terminate e Lewis Hamilton è stato chiamato a stringere i denti al volante della propria monoposto, ma in una condizione così critica non ha potuto evitare di tagliare delle chicane. Il 40enne è stato punito con cinque secondi di penalità sul tempo finale all’ordine d’arrivo e ha così perso una posizione: al traguardo aveva preceduto Fernando Alonso di quattro decimi, dopo questa sanzione si è ritrovato alle spalle dello spagnolo nell’ordine d’arrivo.

Lewis Hamilton ha così chiuso il GP di Singapore all’ottavo posto. Non ci sono altri cambiamenti nell’ordine d’arrivo: George Russell ha vinto la gara al volante della Mercedes, precedendo Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris e Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc ha terminato in sesta posizione con l’altra posizione, alle spalle della Mercedes di Kimi Antonelli.