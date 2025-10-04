Griglia di partenza F1, GP Singapore 2025: risultati e classifica qualifiche

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Singapore, i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per massimizzare la prestazione e conquistare la miglior piazzola possibile in griglia.

Un tracciato molto complicato, per la vicinanza dei muretti alla carreggiata, in funzione poi delle oggettive difficoltà che ci saranno nel superare. Lungo 4,940 chilometri, comprende 19 curve. Le modifiche introdotte nel 2023 ne hanno ridotto il numero (erano 23), trasformando la parte successiva alla curva 16 in un rettilineo di circa 400 metri di lunghezza.

L’asfalto ha le stesse caratteristiche di quello delle strade cittadine limitrofe, con una rugosità molto bassa, e numerose sono anche le strisce della segnaletica che, in caso di pioggia, possono rappresentare un’insidia supplementare. Ci si aspetta un degrado della prestazione degli pneumatici in gara causato principalmente dallo stress termico cui vengono sottoposti.

RISULTATI E CLASSIFICHE QUALIFICHE GP SINGAPORE F1 2025

Q1:

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.765 — 2

2 George Russell Mercedes +0.163 — 2

3 Lando Norris McLaren +0.167 — 2

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.263 — 2

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.271 — 2

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.449 — 2

7 Oscar Piastri McLaren +0.548 — 2

8 Charles Leclerc Ferrari +0.605 — 2

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.655 — 2

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.809 — 2

11 Carlos Sainz Williams +0.875 — 3

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.916 — 3

13 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.950 — 3

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.980 — 2

15 Alexander Albon Williams +1.010 — 3

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.055 — 2

17 Lance Stroll Aston Martin +1.184 — 2

18 Franco Colapinto Alpine +1.217 — 3

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.224 — 2

20 Pierre Gasly Alpine — — 3