Gran Piemonte 2025: se non è Pogacar… Tocca a Isaac del Toro, domina ancora il messicano

E sono 92. Annata mostruosa per la UAE Team Emirates – XRG che prosegue la serie incredibile di successi: se non c’è Tadej Pogacar, tocca ad Isaac del Toro. Sono quindici in stagione per il fenomeno messicano, addirittura sei nelle corse italiane da settembre in poi: l’edizione numero 109 del Gran Piemonte è dominata dal 21enne.

Sette corridori all’attacco nella prima fase di gara: Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Victor Langellotti (Ineos), Jan Tratnik (Red Bull Bora-Hansgrohe), Jasha Sutterlin (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor), Odd Christian Eiking (Tietema Rockets) e Adne Holter (Uno X). Gruppo che però non ha lasciato troppo spazio, mentre davanti non c’è stata troppa collaborazione.

Hermans, Tratnik ed Holter hanno provato ad andar via, mentre dal plotone sono usciti Einar Rubio e Lorenzo Milesi (Movistar Team), Bauke Mollema (Lidl – Trek), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Ion Izagirre (Cofidis) e Van der Lee (EF Education EasyPost). Non c’è stato tempo per il cambio di scenario perché è arrivato l’attacco tanto atteso, quello di Isaac del Toro.

Il messicano della UAE Team Emirates – XRG sull’ultima scalata di Castelletto d’Erro ha fatto il vuoto, ha ripreso e staccato tutti gli attaccanti e si è involato in solitaria verso il traguardo. Alle sue spalle l’elvetico Marc Hirschi, poi Bauke Mollema a completare il podio, mentre quarto è giunto l’altro svizzero Fabio Christen. Migliore degli italiani Edoardo Zambanini, sesto.