Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro

La stagione del ciclismo sta ormai per volgere al termine, ma come di consueto i mesi di settembre e ottobre sono ricchi di appuntamenti in Italia con una serie di corse di un giorno tutte decisamente impegnative. Domani sarà il giorno dell’edizione numero 109 del Gran Piemonte con davvero tanti protagonisti al via. Ci sarà il campione uscente, l’americano Neilson Powless (EF Education – Easy Post), ma soprattutto il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), grande favorito della vigilia. Tantissimi gli italiani presenti ed in particolare il padrone di casa Filippo Ganna (INEOS Grenardiers) e l’astro nascente del nostro ciclismo Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Il percorso prevede 179 chilometri con partenza da Dogliani ed arrivo ad Acqui Terme. Una prima parte caratterizzata da una serie continua di saliscendi presso alcuni borghi storico come Cherasco, Barolo, La Morra e Diano d’Alba. La prima vera salita sarà quella del Bric della Forma (4,4 km al 6,3%). Sono stati percorsi così un’ottantina di chilometri, con una successiva discesa molto tecnica verso Santo Stefano Belbo con la successiva salita verso Rocchetta Pianfea (2,7km all’8,4%).

Dopo Rocchetta Pianfea ecco che il gruppo entrerà nel circuito finale di 33 chilometri, che verrà percorso per due volte. Il punto chiave è senza alcun dubbio la salita di Castelletto d’Erro, che nei primi due chilometri tiene una media del 9%, ma con punte che arrivano anche al 15%. In totale sono poco più di sei chilometri di salita ed è qui che si può fare la differenza.

L’ultimo scollinamento è a quindici chilometri dal traguardo e ci sarà una discesa molto complicata e che può anche essere usata come ulteriore trampolino di lancio per un attacco. Attenzione poi all’ultimo chilometro con qualche curva e un leggerissimo strappetto di 450 metri proprio in vista dell’arrivo ad Acqui Terme.