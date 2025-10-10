CiclismoStrada
Giro di Lombardia 2025, tutti gli italiani in gara. Assente Ciccone, attesa per Scaroni
L’attesa per il Giro di Lombardia 2025 sta per volgere al termine. La 119esima edizione della “Classica delle foglie morte”, nonché ultima Monumento stagionale in programma, verrà disputata sabato 11 ottobre, con partenza da Como ed arrivo a Bergamo dopo 238 chilometri. La corsa lombarda completa i grandi appuntamenti stagionali, mettendo di fronte i migliori corridori del circuito.
Il padrone assoluto della gara è Tadej Pogacar, fresco campione europeo e mondiale. Lo sloveno ha vinto le quattro edizioni precedenti e punta quest’anno ad un incredibile cinquina, riuscita solo a Fausto Coppi. Il fuoriclasse dell’UAE Team Emirates XRG sembra essere il grande favorito per domani ma il suo grande rivale Remco Evenepoel vorrà dimostrare di non essere da meno.
Saranno invece 42 gli italiani al via, dopo la notizia del forfait di Giulio Ciccone. L’ultima vittoria azzurra risale al 2017, quando fu Vincenzo Nibali ad imporsi. La top-10 potrebbe essere l’obiettivo di domani, con Christian Scaroni atteso dopo il quarto posto all’Europeo. Da tenere in considerazione anche Giulio Pellizzari ed Andrea Bagioli, terzo nel 2023 ma mai davvero incisivo quest’anno.
ITALIANI IN GARA GIRO DI LOMBARDIA 2025
ALPECIN DECEUNINCK
VERGALLITO Luca
ARKEA B&B HOTELS
EPIS Giosuè
VERRE Alessandro
BAHRAIN VICTORIOUS
CARUSO Damiano
TIBERI Antonio
ZAMBANINI Edoardo
COFIDIS
OLDANI Stefano
DECATHLON AG2R LA MONDIALE
VENDRAME Andrea
GROUPAMA FDJ
GERMANI Lorenzo
INEOS GRENADIERS
GANNA Filippo
PUCCIO Salvatore
INTERMARCHÉ-WANTY
PETILLI Simone
ROTA Lorenzo
LIDL-TREK
BAGIOLI Andrea
MOSCA Jacopo
MOVISTAR
FORMOLO Davide
MILESI Lorenzo
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
CALZONI Walter
BRAMBILLA Gianluca
RED BULL BORA HANSGROHE
ALEOTTI Giovanni
PELLIZZARI Giulio
SOBRERO Matteo
SOUDAL QUICK-STEP
CATTANEO Mattia
GAROFOLI Gianmarco
TEAM JAYCO ALULA
DE MARCHI Alessandro
ZANA Filippo
TEAM POLTI VISITMALTA
PIGANZOLI Davide
BAIS Davide
BAIS Mattia
DE CASSAN Davide
TONELLI Alessandro
VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
FIORELLI Filippo
MAGLI Filippo
PINARELLO Alessandro
STENICO Mattia
TAROZZI Manuele
TOLIO Alex
XDS ASTANA TEAM
SCARONI Christian
CONCI Nicola
MASNADA Fausto
ULISSI Diego
VELASCO Simone