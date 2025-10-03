FOCUS – GINNASTICA RITMICA: intervista con Alessia Maurelli, storica capitana delle Farfalle azzurre, intervenuta al Ferrara Sport Festival 2025. Dopo una carriera ricca di medaglie olimpiche, mondiali ed europee, nel dicembre 2024 ha annunciato il suo ritiro, aprendo un nuovo capitolo nel 2025 come formatrice e ambasciatrice della ginnastica ritmica.

Insieme ad Alice Liverani ripercorriamo i momenti più intensi della sua carriera e affrontiamo i temi più attuali:

✨ Il ricordo delle grandi vittorie e la responsabilità di guidare la Nazionale

✨ Le emozioni e le difficoltà della decisione di ritirarsi

✨ La nuova vita tra eventi, stage e progetti per i giovani

✨ Il dibattito aperto sul caso Maccarani e sul futuro del movimento ritmico

✨ Le prospettive per la ginnastica italiana e i messaggi alle nuove generazioni

Un viaggio tra emozioni, riflessioni e visioni per il futuro delle Farfalle azzurre .

#GinnasticaRitmica #AlessiaMaurelli #FarfalleAzzurre #Tokyo2020 #SportItalia #AliceLiverani #Olimpiadi #Atlete

Conduce Alice Liverani