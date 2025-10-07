Francesco Postiglione: “Il Settebello deve fare quadrato. Alla Nazionale serve che arrivi qualità dal Campionato”

I fari saranno puntati anche sulle squadre campane, che avranno l’ambizione di rimanere nel massimo Campionato: “Sia il circolo Canottieri di Napoli che il Salerno hanno due ottimi allenatori che conosco molto bene e che sono molto meticolosi, scrupolosi; direi che dovranno lottare, come sanno benissimo i tecnici, però potranno dire la propria affinché la Campania continui ad avere di più di una squadra in Serie A1. In un Campionato dove probabilmente anche la preparazione atletica delle squadre in virtù delle nuove delle nuove regole può fare la differenza, allenatori preparati come Enzo Massa e Cristian Presciutti possono fare la differenza“.

Non è mancato inoltre un commento sul Settebello, reduce dalla brutta rassegna iridata a Singapore: “L’Italia deve fare quadrato, questo Sandro Campagna lo sa bene: deve ritrovare un po’ quelle certezze, un po’ di fiducia in se stessa. C’è un Campionato Europeo che si gioca anche in un periodo un po’ strano: non più in estate, ma a gennaio, quindi il Campionato avrà una sosta, ci sarà la possibilità per poter lavorare e provare qualcosa di nuovo in un Europeo che avrà anche una formula anche un po’ diversa. Tante le novità per Campagna che vorrà, conoscendolo, trovare un risultato che gli manca forse da troppo tempo nel corso della sua gestione”.