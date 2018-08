Pallanuoto: spettacolo a Budapest. In acqua tante leggende, c’era anche Postiglione

Scenario splendido, quello della Duna Arena di Budapest, che ha già ospitato i Mondiali del 2017, per quanto riguarda il Match Show di pallanuoto andato in scena oggi. Un incontro davvero spettacolare tra i campioni del mondo master dei Millennium (tutti ungheresi, protagonisti della prima parte di questo terzo millennio) e una selezione All Star guidata ovviamente dal neo allenatore della Pro Recco Ratko Rudic. 5-5 il risultato. Presente in acqua, in rappresentanza dell’Italia, Francesco Postiglione, ex giocatore del Settebello e attuale vice presidente della Fin, oltre che voce al commento tecnico della Rai: “Mi sono divertito, ma non solo – le sue parole sul sito FIN – è stato bello incontrare di nuovo tanti amici che non vedevo da tempo e soprattutto giocare in una Duna Arena quasi al tutto esaurito e già piena ore prima della partita. L’ennesima conferma della grande passione dell’Ungheria per la pallanuoto. Un evento organizzato benissimo, con il terzo tempo e tanta gente era commossa nel rivedere in acqua gli eroi dell’Ungheria del passato. In Italia, purtroppo, gli ex atleti spesso non si riavvicinano più all’acqua come invece avviene qui”.

MILLENNIUM MASTERS-ALL STAR TEAM 5-5

Millennium Masters: Szécsi, T. Varga 2, Märcz, Z. Varga, Kasas, Vari, G. Kiss 1, Benedek 1, Fodor, Biros 1, B. Steinmetz, Molnar, Szekely, Kosz, Gergely. All. Kemeny.

All Star Team: Maximov, Trobjevics, F. Postiglione, Van der Meer, Hinic, G. Afroudakis, Chomakhidze 1, Simenc, Ballart, Sapic 1, Zinnurov 1, Garbuzov 2. All. Rudic.

Arbitri: Juhasz e P. Molnar; Parziali 3-1, 0-0, 1-2, 1-2













Foto: FIN