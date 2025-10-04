Francesco Bagnaia non ci sta: “Situazione tecnicamente inaccettabile, è fuori dal mio controllo”

Francesco Bagnaia è passato dalle stelle alle stalle nel giro di una sola settimana, non dando seguito al weekend perfetto di Motegi e sprofondando nelle retrovie a Mandalika. Pecco ha chiuso infatti addirittura in ultima posizione (tra i piloti giunti al traguardo) la Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

“Una settimana fa ho fatto il Bezzecchi della situazione: pole position con record della pista e vittoria nella Sprint. Oggi, come ieri, mi ritrovo nella situazione di Misano prima del test. Vorrei proprio capire cos’è successo, onestamente. Non avevo modo di spingere. Oggi in gara mi sono trovato a volte senza freni e altre volte a chiudere il gas sul dritto. Ho portato avanti la gara e l’ho finita ma ho preso trenta secondi dal primo e tredici dal penultimo“, racconta il tre volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport.

“È andata come tutto il resto della stagione, Motegi a parte. È sempre la stessa cosa: la gara di oggi è stata molto simile a quella di Barcellona, dove ero partito ventunesimo. Il grip è complicato, la moto dietro è instabile: il risultato è quello che è, il feeling con la moto non è quello che dovrebbe essere. In Giappone avevamo trovato la quadra, qui qualcosa è cambiato anche se la moto teoricamente è la stessa. Teoricamente, in pratica non lo so. Non sto guidando la mia moto“, prosegue Bagnaia dopo un sabato da incubo.

“Per fortuna c’è stata Motegi, quel weekend mi ha aiutato tanto perché ha sgomberato il campo dai dubbi che altri potevano avere, non certo io. Motegi mi ha aiutato tanto a livello mentale, anche in avvicinamento a questo weekend su una pista comunque per noi difficile. Pensavo di poter lottare per le prime posizioni, purtroppo il feeling è tornato quello di Misano e non so perché. Sono andato talmente piano che non penso si tratti di un problema solo, in pratica non sento niente sulla moto“, le parole di Pecco.

Il pilota italiano del team ufficiale Ducati è stato poi ancor più duro nei confronti della squadra ai microfoni di DAZN Spagna: “La situazione è tecnicamente inaccettabile. Dopo andrò al box per parlarne. Qualcuno, non so chi, dovrà almeno spiegarmi perché sono andato così piano. Loro hanno i dati. Oggi è stato commesso un grosso errore a livello tecnico. Con il potenziale che avevo a Motegi, non ho nulla da dimostrare. Il mio giro più veloce è stato due secondi più lento rispetto a quello dei primi. Se domani potrà andare meglio? Non lo so, è fuori dal mio controllo“.