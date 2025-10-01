Filippo Ganna: “Il vento mi ha penalizzato, ma Evenepoel ha fatto un tempone”

Filippo Ganna ha chiuso in seconda posizione la cronometro individuale valevole per i Campionati Europei 2025 di ciclismo su strada in Francia. Lo specialista azzurro delle prove contro il tempo si è dovuto arrendere solamente a cospetto del fenomeno belga Remco Evenepoel, che ha trionfato con 43″ di vantaggio nonostante le energie spese nelle ultime due settimane in Africa per i Mondiali.

“Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione. Non pensavo che Remco riuscisse a recuperare le fatiche del Mondiale in così poco tempo. È stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi. Il vento? C’era per tutti ma sicuramente il sottoscritto ha un fisico più imponente degli altri ragazzi saliti sul podio, quindi va da se che la resistenza all’avanzamento è stata maggiore“, dichiara Ganna al sito federale dopo la gara.

Il CT italiano Marco Villa è soddisfatto di questa prima giornata della rassegna continentale, in cui è arrivato anche un oro grazie a Federica Venturelli tra le U23: “Bilancio positivo, con un oro e un argento. Brava Federica e bravo anche Filippo che ha fatto la sua gara, corso con ottimi tempi ma Remco ancora una volta ha fatto l’impresa. Sicuramente il vento non ha aiutato un fisico come il suo, che ha una resistenza all’aria maggiore, ma non si può negare che il belga in questa fase è sicuramente il più forte“.