F1, Vasseur festeggia : “Sessione difficile, ma tutti hanno avuto condizioni difficili”

Bella Ferrari all’Autodromo Fratelli Rodriguez, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana il GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1. In occasione delle qualifiche la Rossa ha infatti strappato il secondo ed il terzo posto rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, confermando così le buone impressioni già fatte vedere nel venerdì.

Grande dunque la soddisfazione del Team Principal Fred Vasseur, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia proprio per parlare delle gesta dei suoi piloti, ponendo in particolar modo l’accento sulle tante difficoltà che cela il tracciato messicano, tra cui anche quello riguardante la conservazione delle gomme:

“Molto deriva dalla preparazione della gomma, ma anche avere un buon giro di preparazione, un buon giro di lancio; poi c’è anche la questione di raffreddamento, perché siamo tutti al limite per il raffreddamento di freni e motore per domani, per cui bisogna trovare il giusto compromesso – ha detto Vasseur – Però penso che dall’inizio del weekend siamo avanti”.

Il francese ha poi continuato: “Le condizioni difficili? Lo sono per tutti. Questa sessione è molto complicata, perché ci sono delle zone ad alta velocità e altre molto lente: mantenere le gomme in giusta temperatura è quindi sempre un elemento chiave. Anche la settimana scorsa abbiamo visto una prestazione superiore al passato grazie alle gomme, ci sono grosse oscillazioni e quando riesci a tenere sotto controllo tutto questo è importante quanto ottimizzare la vettura“.

In ultimo il Team Principal ha aggiunto: “Non devi compromettere la gara per la qualifica, ma oggi siamo piuttosto contenti per il risultato. La gara? Penso che l’aspetto più importante sia la scia. C’è una frazione molto lunga fino alla curva 1 e probabilmente la posizione migliore al via è la seconda o la terza. Speriamo di partire bene e prendere la scia”.