F1, Charles Leclerc: “Qualifica difficile, ma sono contento. Per vincere devi essere davanti in curva 1”

Non può che essere soddisfatto Charles Leclerc. Il monegasco partirà infatti dalla prima fila in occasione del GP del Messico, atto numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito Fratelli Rodriguez.

Davvero una performance di grande importanza per il ferrarista, il quale ha centrato la seconda piazza cedendo il passo al solo Lando Norris che, sulla sua McLaren, ha stampato il tempo di 1:15.586, staccando di +0.262 il pilota di Maranello. La Rossa festeggia inoltre anche con Lewis Hamilton, il quale ha conquistato un ottimo terzo posto, suo migliore risultato stagionale.

Una volta arrivato al parco chiuso, Leclerc ha commentato quanto fatto: “È stato davvero molto difficile, soprattutto perché c’era davvero poco grip, la macchina scivolava. Non è stato per nulla facile mettere tutto insieme. Non credo che la vettura avesse più margine di così, sicuramente qualcosina in più si poteva fare. Ma sono comunque molto contento“.

Leclerc ha quindi chiosato: “Vincere qui? Sarebbe bellissimo, ma per farlo devi essere davanti in curva 1. Noi ci proveremo“.