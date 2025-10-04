F1 su TV8 oggi, GP Singapore 2025: orario qualifiche, programma, differita in chiaro

Sabato 4 ottobre, il Gran Premio di Singapore di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. Si chiude perciò oggi una fase di weekend canonici. Difatti, anche nella città stato asiatica il programma sarà “tranquillo”. Viceversa, nel prossimo appuntamento, tornerà la Sprint.

Storicamente, a Singapore, il vincitore della gara è scattato dalla pole position nel 66,7% dei casi, partendo invece dalla prima fila nel 86,7% delle occasioni. Come si può notare, quanto accadrà quest’oggi può essere determinante in vista di domani. In generale, solo due volte si è imposto un pilota che non si sia qualificato tra i primi tre.

Interessante notare come la Ferrari sia la Regina del Sabato, con ben 7 pole position a fronte di 15 conquistabili! Di esse, però “solo” 4 sono state convertite in vittorie. Comunque sia, nessun team ha vinto più del Cavallino Rampante in questo contesto. Cosa accadrà nel 2025? Intanto ecco come seguire le qualifiche del GP di Singapore in TV.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 4 ottobre

Ore 18:00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP SINGAPORE F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Singapore. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nella città stato asiatica. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Marina Bay potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP SINGAPORE 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)