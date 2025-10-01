F1, statistiche GP Singapore 2025. Marina Bay è la “bestia nera” di Max Verstappen!

Prosegue il “giro del mondo” della Formula Uno, che silenziosamente percorrerà tutto l’orbe terracqueo muovendosi verso Est. Lasciata definitivamente l’Europa, il Circus ha fatto tappa al confine occidentale dell’Asia, dopodiché si è spostato in Estremo Oriente, dove nel weekend del 3-5 ottobre assisteremo al GP di Singapore.

L’appuntamento è giunto alla sua 16ma edizione, essendo stato istituito nel 2008. Ai tempi, si trattò di un evento epocale, ovverosia la prima gara in notturna nella storia della F1. Successivamente questo genere di competizioni si è moltiplicato (soprattutto in Medio Oriente), però la città stato asiatica manterrà per sempre un posto negli annali della massima categoria automobilistica.

Il circuito è stato modificato più volte nel corso del tempo, diventando progressivamente più filante. Inizialmente, il lay-out estremamente tortuoso faceva terminare la corsa abitualmente allo scoccare delle 2 ore. Il GP Singapore resta comunque una maratona, anche a causa del perenne caldo equatoriale che lo caratterizza.

I NUMERI DI MARINA BAY

Pilota con più vittorie: Sebastian VETTEL (5)

Il tedesco ha trionfato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. Oltre a essere l’unico uomo ad aver primeggiato per tre anni di fila, ha anche conquistato su questa pista l’ultima affermazione della carriera.

Piloti con più pole position:

Sebastian VETTEL (4) e Lewis HAMILTON (4)

Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015, 2017.

Il britannico è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014, 2018.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – ALONSO Fernando (2008, 2010)

1 – PEREZ Sergio (2022)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – LECLERC Charles (2019, 2022)

1 – ALONSO Fernando (2010)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Marina Bay.

7 (4-0-3) – HAMILTON Lewis

5 (2-1-2) – ALONSO Fernando

3 (0-2-1) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – NORRIS Lando

2 (1-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-2-0) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – PIASTRI Oscar

Team con più vittorie: TRIUMVIRATO

Ben tre squadre hanno vinto 4 volte. Nessuna è ancora arrivata a 5.

Mercedes si è imposta con Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018) e Nico Rosberg (2016).

Red Bull ha primeggiato con Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013) e Sergio Perez (2022).

Ferrari ha trionfato con Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2019) e Carlos Sainz (2023).

Team con più pole position: FERRARI (7)

La Scuderia di Maranello è stata la più veloce in qualifica con Felipe Massa (2008), Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2017), Charles Leclerc (2019, 2022) e Carlos Sainz (2023).

Team in griglia con vittorie a Marina Bay.

4 – Mercedes

4 – Red Bull

4 – Ferrari

2 – McLaren

Team in griglia con pole position a Marina Bay.

7 – Ferrari

3 – Mercedes

3 – McLaren

2 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 10 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 13 occasioni (86,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato a Singapore è Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. Ovviamente, quel successo fu propiziato dal crashgate, ovvero dal fatto che Renault avesse pianificato di mandare volontariamente a muro Nelson Piquet jr., all’epoca compagno di squadra dello spagnolo, per causare l’ingresso della safety car subito dopo il pit-stop effettuato dall’iberico. L’asturiano poté pertanto azzerare il distacco e sorpassare tutti coloro che rientrarono in pit-lane per effettuare la sosta, resistendo poi sino al traguardo in prima posizione!

– Dunque, in edizioni “regolari”, si può affermare che il pilota peggio qualificato ad aver vinto a Singapore sia Lewis Hamilton, partito per 5° nel 2017, in un’altra gara condizionata da un clamoroso incidente, seppur di ben altra natura.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

ALONSO Fernando

Renault (2008); Ferrari (2010)

HAMILTON Lewis

McLaren (2009); Mercedes (2014, 2017, 2018)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2011, 2012, 2013); Ferrari (2015, 2019)

EXTRA

– La Ferrari è l’unica squadra ad aver vinto con tre piloti differenti (Alonso, Vettel, Sainz). Nessun altro team si è imposto con più di due uomini diversi.