F1, Oscar Piastri: “Il vantaggio in classifica si è ridotto e Verstappen sarà una minaccia anche in Messico”

Oscar Piastri è stato sicuramente il vero osservato speciale della conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del weekend del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren è reduce da una sequenza negativa di tre gare consecutive fuori dal podio che ha ridotto sensibilmente il suo vantaggio in classifica generale su Lando Norris (adesso a -14) e Max Verstappen (a -40).

“Il mio approccio non cambia. Il vantaggio si è ridotto, ma sono concentrato sempre sul trarre il massimo da ogni weekend, anche se non è successo sempre. Meglio cacciatore o preda? In entrambi i casi ci sono pro e contro. Piacciono le storie di rimonte, ma preferisco essere in testa anche se ci sono cose che avremmo potuto fare meglio. Abbiamo riesaminato cosa è accaduto nella Sprint ad Austin, c’è una buona parte di mia responsabilità ma ora si parte da zero“, dichiara il leader del campionato.

“Red Bull e Verstappen sono stati molto costanti, saranno una minaccia anche in Messico. Non penso a Verstappen, anche se è stato molto veloce ultimamente. Preoccuparmi di altri mi distrarrebbe e non ne trarrei vantaggio. Tutti pensavamo che solo io e Norris eravamo in lotta ormai, ma Verstappen da Monza è stato molto veloce. Non è però una sorpresa enorme. A chi saranno più favorevoli le ultime piste? Difficile giudicare, di sicuro saremo vicini in ogni pista“, prosegue Piastri.

“Vorrei partire dal primo posto, ma cercherò di prendere le decisioni giuste e gestire la situazione che si presenta dando il meglio. Mi aiuta riguardare come ho gestito esperienze passate per applicarle al presente, per poi dare il meglio possibile“, il commento del 24enne nativo di Melbourne in vista del round messicano.