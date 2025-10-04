F1, Lewis Hamilton sotto investigazione a Singapore: possibile penalità in griglia?

Dopo Charles Leclerc ieri, anche Lewis Hamilton finisce sotto investigazione in occasione delle prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco era riuscito a salvarsi con una multa per la squadra, mentre il britannico della Ferrari rischia una penalità da scontare in griglia a Marina Bay.

Il sette volte campione del mondo si è reso protagonista di un’ingenuità abbastanza grave che rischia di compromettere il suo weekend, a maggior ragione su un circuito cittadino in cui non è così facile effettuare dei sorpassi in gara. Hamilton verrà investigato nello specifico per una presunta irregolarità in regime di bandiera rossa durante la FP3 odierna, in cui ha firmato l’ottavo tempo assoluto a 411 millesimi dal leader Max Verstappen.

In base ai primi video emersi durante la sessione, l’ex portacolori della Mercedes avrebbe mantenuto un ritmo troppo elevato per rientrare in pit-lane dopo aver superato il luogo dell’incidente di Liam Lawson. A termini di regolamento, con la bandiera esposta i piloti dovrebbero procedere per tutta la pista ad un’andatura ridotta in modo da potersi addirittura fermare completamente in caso di necessità. Vedremo quale sarà l’esito dell’investigazione in vista delle qualifiche, ma molto dipenderà dai dati della telemetria.