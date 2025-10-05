F1, Lewis Hamilton: “Peccato per il problema ai freni, mi sentivo a mio agio in macchina”

Piove sul bagnato per la Ferrari e di conseguenza anche per Lewis Hamilton, che archivia un deludente ottavo posto nel Gran Premio di Singapore 2025 rimandando ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della sua nuova avventura in Rosso. Il sette volte campione iridato ha ricevuto una penalità di 5 secondi per il mancato rispetto dei limiti della pista quando è rimasto quasi senza freni negli ultimi giri, cedendo la settima piazza all’Aston Martin di Fernando Alonso.

Il veterano inglese vuole comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: “Mi sono sentito a mio agio in abitacolo per tutto il weekend e abbiamo avuto un gran ritmo nell’ultimo terzo di gara. Le gomme soft ci hanno dato un ottimo passo per andare all’attacco e mi hanno permesso di ridurre un ampio distacco dalle vetture davanti, ma purtroppo un problema ai freni ci è costato un sorpasso e la possibilità di marcare più punti“.

Sul grosso problema riscontrato all’impianto frenante mentre stava cercando di attaccare la Mercedes di Kimi Antonelli per il quinto posto: “Ci sono andato vicino, è stato come il momento della verità. Ho visto che i freni si stavano surriscaldando, ma non significava che fossero al loro massimo. Sono entrato nella curva 14 e sono volate scintille, il mio pedale è andato lungo. Sono molto grato di essere riuscito a superare quella curva“.

“Avevamo il potenziale per essere più avanti questo weekend a cominciare dalla qualifica. Ora l’obiettivo è massimizzare il nostro pacchetto in vista di Austin ed eseguire tutto alla perfezione per portare a casa il maggior numero di punti possibile“, ha aggiunto il 40enne di Stevenage proiettandosi verso il prossimo appuntamento in calendario.