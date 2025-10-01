F1, Frederic Vasseur: “Qualifiche decisive a Singapore, vogliamo massimizzare il nostro potenziale”

Dopo un solo weekend di pausa la Formula Uno riparte questo fine settimana sotto i riflettori del Marina Bay Street Circuit in occasione del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento della stagione. Tanta voglia di riscatto per la Ferrari dopo una sequenza negativa di quattro gare consecutive fuori dal podio che hanno consentito a Mercedes di effettuare il sorpasso sulla Rossa per il secondo posto nel Mondiale costruttori quando mancano sette GP al termine del campionato.

“Singapore è sempre una delle gare più impegnative dell’anno per tutto il team, sia per i piloti sia per le persone impegnate al muretto box o in garage. La conformazione del circuito, le condizioni notturne e il probabile ingresso della Safety Car si combinano per rendere questo Gran Premio una vera prova di concentrazione e adattabilità. Quest’anno si aggiunge anche la variabile aggiuntiva dell’incremento del limite di velocità in pit lane (da 60 a 80 km/h, ndr), che potrebbe avere un’influenza sulla strategia“, le dichiarazioni di Frederic Vasseur al sito ufficiale della Scuderia di Maranello.

“Com’è tipico dei circuiti cittadini, le qualifiche giocheranno ancora una volta un ruolo decisivo, e dovremo sfruttare al massimo ogni sessione per puntare alle migliori posizioni di partenza possibili. L’obiettivo per il weekend sarà ancora una volta quello di massimizzare il potenziale, visto che nelle ultime gare abbiamo visto come piccoli dettagli possano fare una grande differenza nei punti che si portano a casa“, aggiunge il team principal della Ferrari alla vigilia del weekend di gara.