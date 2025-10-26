Seguici su
Formula 1GP Messico

Charles Lecerc ammette: “La Virtual Safety Car mi ha salvato”

Pubblicato

31 minuti fa

il

Charles Leclerc

Charles Leclerc centra il secondo posto e trae il massimo possibile dal GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 appena andato in archivio presso l’Autodromo Fratelli Rodrigues. Si chiude quindi in modo estremamente positivo il weekend del monegasco, sempre in top 3 in tutti i turni fin dal venerdì.

Nello specifico il ferrarista è riuscito a chiudere le porte ad un arrembante Max Verstappen, minacciosissimo negli ultimi due giri e frenato da una Virtual Safety Car attivatasi proprio nel momento topico, quando era sugli scarichi del diretto avversario. A vincere è invece stata la McLaren di Lando Norris, adesso nuovo leader del Mondiale con un punto di vantaggio su Oscar Piastri, il quale si è dovuto accontentare della quinta moneta.

Una volta arrivato al parco chiuso, Leclerc ha commentato quanto fatto: “Sono davvero contento di come è andato questo fine settimana – ha detto Leclerc – la gara di Austin per noi è stata positiva, ma non sapevamo davvero cosa aspettarci; per noi è una sorpresa essere sul podio, siamo contenti di esserci riusciti”. 

In ultimo Leclerc ha ammesso: “Sono rimasto molto contento della Virtual Safety Car. Le mie gomme erano andate, Max Verstappen stava arrivando forte con le soft. La Safety mi ha salvato“.

