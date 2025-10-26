F1, Vasseur sulla questione budget cap: “Il ritardo nella comunicazione non ci preoccupa”

Ci risiamo. Dopo quanto avvenuto nel 2022, si torna a parlare prepotentemente della questione legata al “budget cap” in Formula Uno. Nelle scorse ore, infatti, sono girati i primi rumors nei paddock che parlerebbero di una infrazione minima e di una più corposa nella scorsa annata.

Aston Martin si è presa le proprie colpe e ha ammesso di aver commesso una lieve violazione procedurale del regolamento sul limite di spesa della F1, mentre nel Circus si stanno diffondendo voci secondo cui un altro team potrebbe essere incorso in un’infrazione più “sostanziale”. E, secondo quanto scritto dalla stampa inglese, potrebbe essere un top team. Voci, al momento, ma che vengono alimentate da una situazione particolare: il ritardo che la FIA sta attuando nella pubblicazione dei dati. Solitamente questi aspetti vengono messi nero su bianco attorno al mese di settembre. In questa occasione tutto tace ancora. L’ultima volta che si è verificato un ritardo oltre settembre è stato nel 2022, quando la Red Bull è stata ritenuta colpevole di aver infranto il regolamento.

Nella conferenza stampa durante il weekend del Gran Premio del Messico, riservata ai team principal, Frederic Vasseur, numero 1 della Ferrari, ha detto la sua sulla questione budget cap. “Non penso cambi molto se il report venga pubblicato a settembre o ottobre. Dobbiamo fidarci della FIA e del lavoro che stanno svolgendo, che sicuramente non è semplice. Allo stesso tempo dobbiamo evitare ogni tipo di rumor perché potrebbe essere un errore. Anche perché penso possa accadere a chiunque di commettere sbagli a livello procedurale. Inoltre va sottolineato come tutto ciò non porti ad alcun tipo di vantaggio a livello sportivo. Dobbiamo distinguere bene cosa siano un vantaggio sportivo e una penalità a livello sportivo“.

Il parere di Jonathan Wheatley, numero uno del team Kick Sauber: “Penso che il ritardo nell’annuncio abbia reso molto chiaro a tutti noi che c’erano alcune squadre in difficoltà, o forse una squadra in difficoltà”. Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha aggiunto: “Penso che nessuno lo faccia intenzionalmente, e per tutte queste cose, dobbiamo fidarci del processo e poi aspettare il risultato”.