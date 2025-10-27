F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho perso qualcosa alla prima curva, potevamo fare un risultato migliore”

Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della sesta moneta in occasione del GP del Messico, ventesima gara valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 svoltasi presso l’Autodromo Fratelli Rodrigues. Una prova particolare quella dell’italiano che, per la prima volta in stagione, ha preceduto in classifica il compagno di squadra George Russell.

Nello specifico il pilota della Mercedes ha dovuto cedere il passo all’ingiocabile McLaren di Lando Norris, primo davanti a Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Oliver Bearman (Haas) e Oscar Piastri (McLaren). Una volta approdato al parco chiuso, il bolognese ha commentato la sua prestazione:

“Non è stata una gara facile oggi – ha detto Kimi – Ho perso posizioni alla prima curva e da quel momento in poi abbiamo lottato bloccati in un treno di auto che non eravamo abbastanza veloci da superare. È stato un peccato perché penso che se fossimo riusciti a guadagnare qualche posizione nel primo giro avremmo potuto ottenere un risultato molto migliore della sesta posizione. È molto difficile seguire un’altra vettura con aria sporca, mentre quando eravamo in aria pulita il nostro ritmo era discreto”.

Antonelli ha poi aggiunto: “Abbiamo scelto di cambiare nel nostro secondo stint; eravamo dietro a Bearman e il degrado degli pneumatici stava peggiorando per questo motivo. Analizzeremo se sia stata la decisione migliore o meno, ma alla fine oggi non avevamo il ritmo per fare progressi e sia io che George siamo finiti per perdere terreno rispetto a Piastri, che sembrava avere una velocità migliore. Ora la nostra attenzione è rivolta al Brasile e, con quattro gare rimanenti, vogliamo riconquistare la posizione della Ferrari nel Campionato Costruttori.”