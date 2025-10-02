Europei ciclismo 2025: la Francia beffa l’Italia nella cronometro Mixed Relay

Si decide sul filo dei secondi la Mixed Team Relay agli Europei di ciclismo su strada. La staffetta a squadre a cronometro mista ha visto un finale entusiasmante sulle strade francesi: ad imporsi sono proprio i padroni di casa transalpini che trovano l’oro a distanza di due anni da quando si imposero nel 2023.

Pronto riscatto per la squadra transalpina che qualche giorno fa a Kigali era stata beffata di pochi secondi dall’Australia per il titolo mondiale. 47’42”70 il tempo di Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaol, Juliette Labous e Marrion Borras.

Ad arrendersi è la squadra italiana. Gran prova degli uomini, con il solito Filippo Ganna trascinatore assieme a Marco Frigo e Lorenzo Milesi: azzurri al comando dopo la prima metà di gara, mentre hanno sofferto le donne con Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e la giovane Federica Venturelli. Squadra tricolore, campionessa uscente, che si è arresa per soli 7”.

Medaglia di bronzo ad una Svizzera molto sfortunata. Gli elvetici hanno visto pronti, via il problema alla catena per Stefan Küng che è stato costretto a cambiare bici. Almeno una trentina di secondi lasciati in strada per la squadra svizzera che, nonostante la solita Marlen Reusser, si è dovuta accontentare della terza piazza. Più dietro Germania e Lussemburgo.