Errani/Paolini-Andreescu/Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, tv, programma, ‘suitable rest’

Sara Errani e Jasmine Paolini sono la coppia testa di serie numero 1 del tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordiranno direttamente quest’oggi negli ottavi di finale, avendo usufruito di un bye all’esordio: le azzurre affronteranno la coppia di wild card composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yuan Yue.

L’incontro è il quinto ed ultimo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane sul Court 1: la coppia azzurra scenderà in campo dopo un congruo riposo (suitable rest) concesso a Paolini al termine della sfida di singolare contro la danese Clara Tauson, che avrà inizio non prima delle 8.30 italiane sul Centrale (3° match dalle 5.00).

Se il match durasse meno di un’ora l’azzurra avrebbe diritto ad almeno mezz’ora di riposo, mentre nel caso in cui la durata sia compresa tra un’ora ed un’ora e mezza allora il break sarebbe di almeno un’ora, infine in caso di match superiore all’ora e mezza, allora la pausa tra i due incontri sarà di almeno un’ora e mezza.

La sfida tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Bianca Andreescu/Yuan Yue sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO WTA WUHAN 2025

Giovedì 9 ottobre – Court 1

Dalle ore 5.00 italiane

Iva Jovic (Stati Uniti, LL) – Katerina Siniakova (Cechia, Q)

Non prima delle ore 6.00 italiane

Laura Siegemund (Germania) – Magdalena Frech (Polonia)

Non prima delle ore 9.00 italiane

Linda Noskova (Cechia) – Elena Rybakina (Kazakistan, 8)

A seguire, dopo un congruo riposo

Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Russia, 4) – Laura Siegemund / Fanny Stollar (Germania / Ungheria)

A seguire, dopo un congruo riposo

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Bianca Andreescu / Yuan Yue (Canada / Cina, WC) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

