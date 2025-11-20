Equitazione, Emanuele Gaudiano ed i Rome Gladiators impressionano nei quarti di Champions League

I Playoffs della Global Champions League 2025 si sono ufficialmente aperti a Praga, nel fine settimana che assegna i super premi del massimo circuito equestre internazionale, dedicato al salto ostacoli. Nel primo atto, quello dei quarti di finale, ad impressionare sono i Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano, già quarto nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, disputata a Verona in occasione di Fieracavalli.

L’azzurro, che ha montato Esteban De Hus, ha trovato un meraviglioso percorso netto (67.28 il crono) così come i suoi compagni di line-up Yuri Mansur (Elano de Laubry Z) e Peder Fredricson (SV Vroom de la Pomme Z), per un complessivo 205.00, senza penalità. Alle loro spalle i padroni di casa dei Prague Lions, secondi con 207.00, a loro volta senza errori, ed i St. Tropez Pirates, terzi con 206.00, ma con 4 penalità.

Dalla quarta all’ottava posizione poi, si sono rispettivamente sistemati i Basel Cosmopolitans (208.00 – 4 penalità), gli Scandinavian Vikings (211.00 – 4 penalità), gli Istanbul Warriors (201.00 – 8 penalità), i Doha Falcons, dell’altro italiano Giacomo Casadei (202.00 – 8 penalità, con l’azzurro in sella a Marbella du Chabli con il crono di 67.91 con 4 penalità) e i Madrid in Motion (203.00 – 8 penalità).

Dall’ottavo al dodicesimo posto, venendo quindi eliminati, arrivano New York Empire, Monaco Comets, Mexico Amigos e, soprattutto, Stockholm Hearts, che sono eliminati a sorpresa al termine di una manche densa di errori. Domani si torna sul campo di gara con il turno di semifinale: a tornare in pista saranno le prime 8 classificate di oggi, a cui si aggiungono le 4 qualificate di diritto dalla stagione regolare, ovvero Valkenswaard United, Cannes Stars, Shanghai Swans e Riesenbeck International.