EquitazioneSalto

Equitazione: i Rome Gladiators di Gaudiano accedono alla Finale Playoffs della Global Champions League

Pubblicato

3 minuti fa

il

Emanuele Gaudiano su Esteban de Hus
Emanuele Gaudiano su Esteban de Hus / IPA Sport

La semifinale dei Playoff della Global Champions League 2025 è ufficialmente andata in archivio avendo espresso i suoi verdetti sul campo di gara di Praga. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, relativamente alle 6 qualificate all’atto conclusivo di domenica prossima e alle 6 eliminate che hanno dovuto abbandonare la competizione.

La serata odierna, in un contest che ha riportato tantissimi errori, è stata vinta dai Riesenbeck International di Kristian Kukuk (Checker 47) e da Philipp e Maximilian Weishaupt (Oreo D.R. e Zucchero HV) con il crono 201.78 condito da 8 penalità.

Alle spalle della formazione di matrice tedesca, hanno occupato le posizioni dalla 2a alla 6a e ultima piazza utile per andare alla “Finale”, le seguenti line-up: Basel Cosmopolitans, New York Empire (ripescati ieri sera in tarda serata dopo l’eliminazione degli Istanbul Warriors, ndr), i padroni di casa dei Prague Lions, i Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano (l’azzurro ha chiuso con 4 penalità a 68.73 montando Esteban de Hus) e i Valkenswaard United.

Eliminazioni invece per: i Doha Falcons di Giacomo Casadei (fallosissimo il cavaliere italiano che ha chiuso con 12 penalità e un crono di 69.35 in sella a Marbella du Chabli), così come per Madrid in Motion, St. Tropez Pirates, Scandinavian Vikings, Shangai Swans e Cannes Stars.

Domenica dalle 15.40 ci si gioca il tutto per tutto nello spettacolo della “Finale” Playoffs della Global Champions League 2025.

