Dove vedere in tv Scandicci-Perugia oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi sabato 11 ottobre (ore 20.30) si gioca Scandicci-Perugia, incontro valido per la seconda giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. Le toscane si presenteranno all’appuntamento dopo aver sconfitto Monviso nella partita che ha aperto la stagione, mentre le umbre hanno perso tra le mura amiche contro Vallefoglia al tie-break. Le padrone di casa partiranno con i favori del pronostico e puntano a incamerare tre punti per rimanere in vetta alla classifica, proseguendo al meglio il cammino nella lotta scudetto.

L’opposto Ekaterina Antropova sarà chiamata a trascinare Scandicci, dopo aver messo a segno 30 punti nell’esordio di questa annata agonistica. Ad affiancare la bomber ci saranno le schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti, senza dimenticarsi delle centrali Emma Graziani e Camilla Weitzel e della palleggiatrice Maja Ognjenovic. L’opposto Kashauna Williams e i martelli Elena Perinelli e Beatrice Gardini saranno i terminali offensivi di riferimento per le rossonere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Perugia, incontro valido per la seconda giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati).

CALENDARIO SCANDICCI-PERUGIA VOLLEY OGGI

Sabato 11 ottobre

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCANDICCI-PERUGIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

