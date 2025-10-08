Dove vedere in tv Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

L’Eurolega di basket 2026 è pronta a vivere questa settimana la terza giornata della sua nuova stagione. Dopo il doppio appuntamento iniziale, le venti squadre che partecipano alla massima competizione europea si affrontano nuovamente, in partite che pian piano delineano la classifica. Giovedì 9 ottobre sarà anche il turno della Virtus Bologna, impegnata contro Paris Basketball.

Il bilancio delle V-Nere fino a questo momento recita una vittoria ed una sconfitta, in una stagione che sembra suscitare alte aspettative. La Virtus ha inaugurato il suo percorso europeo con una magnifica vittoria nel primo match contro il Real Madrid ma l’entusiasmo è durato poco. Nella prima trasferta stagionale, i bianconeri hanno infatti ceduto il passo al Valencia, che ha realizzato due successi su altrettanti match.

Adesso la Virtus dovrà vedersela contro Paris Basketball, con la quale condivide lo stesso rullino di marcia fino a questo momento (una vittoria ed una sconfitta). I francesi hanno suberato 94-101 il Maccabi Tel Aviv e sembrano voler puntare anche quest’anno ad un posto nelle prime 10. Da tenere d’occhio, su tutti, la guardia Nadir Hifi e l’ex Trapani Justin Robinson.

La palla a due tra Paris e Virtus Bologna è fissata per le ore 20.45 di giovedì 9 ottobre presso la Porte de La Chapelle Arena (Parigi). Il match sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà garantito da SkyGo, NOW Tv e DAZN. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA EUROLEGA 2025-2026

Terza Giornata Eurolega 2025-2026

Ore 20.45 Paris Basketball-Virtus Bologna

DOVE VEDERE PARIS-VIRTUS BOLOGNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport