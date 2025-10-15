Dove vedere in tv Milano-Vallefoglia oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 15 ottobre (ore 20.30) si gioca Milano-Vallefoglia, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza (proprio come in occasione del match che ha inaugurato l’annata agonistica) per rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata domenica pomeriggio contro Chieri.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano aperto la stagione con il successo su Bergamo prima del ko rimediato in terra piemontese e occupano il quinto posto in classifica a due punti di distacco dalle capolista Novara e Scandicci, mentre le marchigiane sono reduci da due tie-break (successo contro Perugia e sconfitta contro Firenze) e stazionano in settima piazza.

Milano sarà trascinata dall’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Elena Pietrini sta ritrovando campo e dovrebbe essere affiancata di banda da Khalia Lanier, Anna Danesi sarà il riferimento al centro. Le marchigiane saranno trascinate dalle attaccanti Loveth Omoruyi, Adelina Ungureanu, Erblira Bici, con Sonia Candi al centro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Vallefoglia, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV, esclusivamente per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva dell’incontro.

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.