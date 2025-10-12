Dove vedere in tv Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming

Tre giorni dopo la vittoria per 3-1 a Tallinn contro l’Estonia, la Nazionale italiana di calcio tornerà in campo martedì 14 ottobre allo stadio Friuli di Udine per affrontare Israele in un match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Norvegia è ormai quasi irraggiungibile, ma gli Azzurri devono ancora blindare il secondo posto nel gruppo I che garantirebbe il pass per i playoff.

Gennaro Gattuso ha conquistato tre successi di fila da quando gli è stato affidato il compito di subentrare a Luciano Spalletti come CT della Nazionale, e battendo Israele otterrebbe la certezza di disputare come minimo i playoff europei di qualificazione per la Coppa del Mondo. Il discorso primo posto nel girone è ormai sfumato a meno di clamorosi colpi di scena, ma per continuare ad inseguire la leadership della Norvegia bisognerà imporsi a Udine sulla squadra israeliana e se possibile con un ampio scarto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Israele, sesto impegno degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ISRAELE QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Martedì 14 ottobre

Ore 20.45 Italia vs Israele – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.