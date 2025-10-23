Dove vedere in tv Italia-Finlandia, Europei football americano 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Finlandia nella semifinale degli Europei 2025 di football americano. L’appuntamento è per sabato 25 ottobre (ore 13.00) al Grotenburg Stadion di Krefeld (Germania), dove gli azzurri se la dovranno vedere contro una rivale molto temibile e che vanta ben cinque titoli continentali nella propria bacheca (storico il poker confezionato tra il 1993 e il 1995, regolando tra l’altro il Bel Paese in due atti conclusivi).

La nostra Nazionale ha invece trionfato in tre occasioni (1983, 1987 e 2021) e spera di tornare a cantare l’Inno di Mameli, ma il primo ostacolo della Final Four in terra teutonica sarà ostico da superare. Non bisogna tra l’altro dimenticare che i nordici hanno giocato la finale di due anni, perdendola contro l’Austria. I ragazzi di coach Briann Michitti si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Svizzera e la Danimarca in una palpitante fase a gironi che ci ha tenuto compagnia qualche mese fa.

In caso di vittoria, l’Italia tornerebbe in campo martedì 28 ottobre (ore 19.00) per fronteggiare in finale la vincente del confronto tra Austria e Germania, in programma sempre a Krefeld alle ore 19.00 di sabato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Finlandia, semifinale degli Europei 2025 di football americano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su IFAF TV, non è prevista una diretta televisiva.

CALENDARIO ITALIA-FINLANDIA, SEMIFINALE EUROPEI FOOTBALL AMERICANO

Sabato 25 ottobre

Ore 13.00 Italia vs Finlandia – Diretta streaming su IFAF Tv

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: IFAF Tv.