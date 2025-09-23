Football Americano
Football americano, i convocati dell’Italia per il raduno a Parma verso la Final Four degli Europei
Entra nel vivo il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di football americano verso la Final Four dei Campionati Europei 2025, in programma a Krefeld e Dusseldorf (Germania) dal 25 al 28 ottobre. La Fidaf ha pubblicato infatti l’elenco dei convocati azzurri per un raduno che si terrà a Parma nella giornata di sabato 27 settembre.
L’head coach Brian Michitti ha selezionato un gruppo di quasi 70 giocatori, tra i quali mancano ovviamente quelli che saranno impegnati questa settimana a Parigi per gli Europei di flag football (nuova specialità olimpica). Si preannuncia una giornata intensa di lavoro per proseguire nel processo di costruzione del roster che prenderà parte alla fase finale della rassegna continentale tra un mese.
Di seguito la lista dei convocati per il raduno di Parma.
1 Michiel Abera Jote (Guelfi Firenze – LB)
3 Stefano Bartoccioni (Guelfi Firenze – TE)
4 Lorenzo Bassi (Aquile Ferrara – WR)
5 Giorgio Benedetti (TFU Pisa – DL)
6 Michele Bianchi (Panthers Parma – OL)
7 Cristiano Brancaccio (Dolphins Ancona – RB)
8 Giovanni Caccialupi (Panthers Parma – DB)
9 Tommaso Calegari (Frogs Legnano – DB)
10 Stefano Chiappini (Dolphins Ancona – OL)
11 Michele Costa (Marines Roma – RB)
12 Andrea Costanzi (Guelfi Firenze – DB)
13 Lorenzo Deiana (Italia – DL)
14 Enrico Di Franco (Panthers Parma – OL)
15 Riccardo Duranti (Giaguari Torino – QB)
16 Bruno Escobar (Rhinos Milano – WR)
17 Matteo Fajeti (Warriors Bologna – DB)
18 Andrea Fantin (Aquile Ferrara – DB)
19 Alex Ferrari (Italia – LB)
20 Andrea Gambelli (Dolphins Ancona – OL)
21 Lorenzo Gennaio (Italia – OL)
22 Matteo Ghelfi (Panthers Parma – WR)
23 Emanuele Gianfelici (Dolphins Ancona – TE)
24 Kristian Giardinieri (Dolphins Ancona – LB)
25 Karim Giardinieri (Dolphins Ancona – LB)
26 Osawe Destiny Giuliani (Rhinos Milano – DL)
27 Abib Gueye (Panthers Parma – OL)
28 Riccardo Guillet (Rhinos Milano – OL)
29 Christian Iacona (Lions Bergamo – DL)
30 Giacomo Insom (Marines Lazio – DL)
31 Dickson Iwangwa (Marines Lazio – LB)
32 Kevin Khay (Frogs Legnano – LB)
33 Matteo Kolonna (Blue Storms – DB)
34 Francesco Lazzaretto (Giaguari Torino – OL)
35 Andrea Liffredo (Giaguari Torino – LB)
36 Matteo Lodovichi (Guelfi Firenze – OL)
37 Robert Macaj (Guelfi Firenze – OL)
38 Pietro Manicardi (Panthers Parma – DL)
39 Eugenio Mannato (Marines Lazio – DB)
40 Giacomo Mibelli (Guelfi Firenze – WR)
41 Pietro Migliori (Skorpions Varese – DB)
42 Luca Montaresi (Panthers Parma – DB)
43 Matteo Monti (Chiefs Ravenna – WR)
44 Matteo Mozzanica (Skorpions Varese – WR)
45 Simone Perego (Frogs Legnano – DL)
46 Dario Pinzauti (Guelfi Firenze – LB)
47 Nicolas Principi (Skorpions Varese – LB)
48 Matteo Rai (Skorpions Varese – TE)
49 Diego Rinaldi (Aquile Ferrara – LB)
50 Francesco Rivelli (Aquile Ferrara – DL)
51 Tommaso Romito (Bengals Brescia – OL)
52 Leonardo Rosi (Panthers Parma – DL)
53 Valentino Rotelli (Dolphins Ancona – DB)
54 Giovanni Scialdone (Guelfi Firenze – DB)
55 Matteo Serafini (Marines Lazio – OL)
56 Christian Sottura (Guelfi Firenze – DB)
57 Marco Taddia (Aquile Ferrara – DL)
58 Carlo Tassan (Maddogs Milano – WR)
59 Tommaso Tenconi (Giaguari Torino – RB)
60 Fabio Testoni (Skorpions Varese – DB)
61 Amedeo Vascelli (Panthers Parma – OL)
62 Alessandro Antonio Vergani (Italia – OL)
63 Francescomaria Virlinzi (Panthers Parma – OL)
64 Andrea Volonnino (Skorpions Varese – WR)
65 Davide Vuolo (Skorpions Varese – DL)
66 Giovanni Zani (Lions Bergamo – WR)
67 Roberto Zanovello (Skorpions Varese – WR)
68 Alessandro Zerbo (Frogs Legnano – QB)
69 Tommaso Zucchini (Aquile Ferrara – DL)
70 Oscar Zuddas (Frogs Legnano – OL)