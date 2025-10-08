Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming

Dopo i tre appuntamenti del Trittico Lombardo, la preparazione in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 11 ottobre, prosegue con il Gran Piemonte 2025. La classica giunge quest’anno alla sua 109esima edizione verrà disputata giovedì 9 ottobre con un percorso che da Dogliani arriverà ad Acqui Terme dopo 179 chilometri.

L’ultima edizione fu conquistata dallo statunitense Neilson Powless. Essendo l’ultimo test prima della “Classica delle foglie morte” il parterre, non ancora ufficiale, potrebbe essere di primo livello con molti corridori reduci dalle Tre Valli Varesine. La corsa è adatta ad una vasta gamma di corridori, grazie al percorso tutto da interpretare e pieno di saliscendi.

PERCORSO

Si parte come detto da Dogliani e dopo 179 chilometri si arriva ad Acqui Terme. Si parte con una prima parte di saliscendi tra le Langhe ed il Monferrato, prima di affrontare la prima asperità, la salita di Bric della Forma (4.4 km al 6,3% di pendenza media). L’ascesa di Rocchetta Palafea (2.7 km all’8,4% di pendenza media) anticipa l’entrata nel circuito finale con la salita di Castelletto d’Erro (6,1 km al 5,2% di pendenza media) da affrontare due volte prima dell’arrivo.

PROGRAMMA

Giovedì 9 ottobre Gran Piemonte 2025 Dogliani-Acqui Terme (179 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo: 16.30 circa

DOVE VEDERE IL GRAN PIEMONTE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 14.50

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus, Eurosport 2

Diretta Live testuale: OA Sport