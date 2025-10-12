Sylla top scorer al debutto nel campionato turco, Orro smista per Vargas e Fedorovtseva

Nel weekend si è aperto il massimo campionato turco di volley femminile, la prima giornata della Sultanlar Ligi era molto attesa anche dagli appassionati italiani perché debuttavano nel torneo due azzurre, reduci dalla trionfale estate con l’Italia. Alessia Orro e Myriam Sylla hanno infatti lasciato Milano e si sono trasferite in terra anatoliche, pronte per una nuova avventura stimolante. Esordio vincente per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo.

Alessia Orro aveva già guidato il Fenerbahce Istanbul al trionfo in Supercoppa di Turchia (successo al tie-break, rimontando dallo 0-2 contro il VakifBank di Giovanni Guidetti) e oggi ha diretto meravigliosamente le gialloblù sul campo dell’Aras Spor. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza si sono imposte per 3-1 (25-15; 15-25; 25-18; 25-13) sotto l’impulso della miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, che è andata a referto con quattro punti personali e ha sfruttato al meglio l’enorme potenzialità offensivo dell’opposto Melissa Vargas e del martello Arina Fedorovtseva (19 punti a testa).

Myriam Sylla ha trascinato il Galatasaray Istanbul contro l’Aydin Buyuksehir Belediysepor di Aleksandra Rasinska (19 punti). Il sestetto guidato da coach Massimo Barbolini ha avuto la meglio di fronte al proprio pubblico con un perentorio 3-0 (25-16; 26-24; 25-23), la schiacciatrice ha messo a segno 16 punti, con il 45% in attacco e il 29% in ricezione. Top scorer per la compagine giallorossa insieme ad Aydin Ilkin (16), in doppia cifra anche Kaja Grobelna (10).

Appuntamento al prossimo fine settimana: il Galatasaray farà visita al Kuzeyboru sabato 18 ottobre, mentre il Fenerbahce osspiterà il Turk Hava Yollari domenica 19 ottobre.