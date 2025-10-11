Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Domenica alle 16 il Palaverde di Villorba si tingerà di gialloblù per il debutto casalingo della Prosecco DOC Imoco Conegliano, attesa dalla sfida contro la Honda Cuneo Granda Volley nella seconda giornata di Serie A1 Tigotà. Dopo il sofferto successo al tie-break di Busto Arsizio, le campionesse d’Italia vogliono ritrovare fluidità e continuità di gioco.

La squadra di Daniele Santarelli si affida ancora una volta al talento di Isabelle Haak, protagonista assoluta con 31 punti e MVP della prima uscita, ma anche alle certezze offerte da Zhu Ting, apparsa in crescita, mentre al centro Lubian prende quota dopo la buona prestazione di lunedì scorso. Pur con qualche sbavatura in ricezione, Conegliano resta il punto di riferimento tecnico del campionato grazie alla sua varietà offensiva e a una panchina di grande qualità.

Dall’altra parte, Cuneo arriva con entusiasmo dopo il 3-2 esterno di Macerata. La formazione di Francois Salvagni ha mostrato un gioco vivace e corale, con una Bintu Diop devastante (29 punti e titolo di MVP) e la regia esperta di Francesca Signorile. Le piemontesi proveranno a ripetere l’ottimo avvio di stagione, puntando su servizio aggressivo e ritmo costante in attacco per mettere pressione alle venete. Al Palaverde, però, servirà una prestazione impeccabile per contrastare la potenza e la profondità del roster dell’Imoco, che davanti al proprio pubblico cercherà conferme e spettacolo. Le piemontesi hanno il vantaggio di poter giocare senza pressione.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba alle 16.00 di domenica 12 ottobre. Non ci sarà diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Honda Cuneo Granda Volley

CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026

PalaVerde – Villorba

Domenica 12 ottobre 2025

Ore 16.00 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

PROGRAMMA CAMPIONATO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.