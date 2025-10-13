Dove vedere in tv Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Nuova settimana col doppio turno in Eurolega per l’Olimpia Milano! Domani martedì 14 ottobre i meneghini fanno visita al Bayern Monaco – inizio del match alle ore 20:30 – per la quarta giornata della regular season 2025-2026.

I milanesi puntano a rialzare la testa dopo il ko interno – non senza polemiche – contro l’AS Monaco dell’ex Nikola Mirotic (79-82), nonostante la doppia doppia sfiorata da Devin Booker (15 punti e 8 rimbalzi) e i 13 punti di un mai domo Shavon Shields. 1-2 è il record dell’EA7 Emporio Armani, che non vuole sicuramente perdere terreno già dopo tre turni disputati.

In cerca di riscatto anche il Bayern Monaco, reduce dalla netta sconfitta casalinga contro lo Zalgiris Kaunas (70-98) unica squadra ancora imbattuta in Eurolega. Andreas Obst proverà a farsi trovare pronto al pari di Oscar Da Silva e McCormack per trascinare i compagni. I bavaresi hanno lo stesso bilancio dell’Olimpia in questa stagione (1-2) e proveranno sicuramente a mettere in difficoltà i milanesi rispettando il fattore campo.

Palla a due che verrà alzata domani sera alla SAP Arena di Monaco di Baviera (Germania) alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente sul match in Eurolega dell’Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Martedì 14 ottobre

Ore 20:30 Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

