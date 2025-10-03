Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 3 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

Siamo arrivati al terzo giorno di competizioni in quel di Drome-Ardeche, località francese che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2025 di ciclismo. Oggi, venerdì 3 ottobre, assisteremo nello specifico a tre segmenti di gara, riservati interamente alle categorie U23 e Junior.

Le ostilità si apriranno alle 9.00, momento dell’inizio della prova in linea categoria Donne Under 23, dove saranno della partita ben sette rappresentanti della Nazionale azzurra (tra cui anche Eleonora Ciabocco), le quali si cimenteranno in un percorso di 83 km con partenza ed arrivo a Guilherand-Granges.

Poco più tardi, precisamente alle 12.40, ci sarà invece la prova in linea Donne Junior, caratterizzata da un tracciato di 62.9 km che coinvolgerà dieci corridore italiane. Successivamente alle 15:35, sarà invece la volta della prova in linea Uomini Junior con dodici giovani atleti tricolore al via, motivati a fare bene in un percorso lungo 103 km.

Le gare della giornata odierna dei Campionati Europei 2025 di ciclismo non avranno alcuna copertura televisiva, né una diretta streaming. OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta LIVE dei tre segmenti, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo in quel di Drome-Ardeche.

PROGRAMMA EUROPEI DI CICLISMO 2025 OGGI

Venerdì 3 ottobre 2025 – Prova in linea

09.00 Donne U23

12.40 Donne Junior

15.35 Uomini Junior

EUROPEI CICLISMO 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Prova in linea Donne U23: Francesca Barale, Eleonora Ciabocco , Carlotta Cipressi, Francesca Pellegrini, Gaia Segato, Elisa Valtulini, Federica Venturelli

Prova in linea Donne Junior: Azzurra Ballan, Elena De Laurentiis, Elisa Bianchi, Erja Giulia Bianchi, Alessia Orsi, Chantal Pegolo, Linda Rapporti, Matilde Rossignoli, Linda Sanarini, Giada Silo

Prova in linea Uomini Junior: Mattia Agostinacchio, Thomas Bernardi, Roberto Capello, Riccardo Colombo, Riccardo Del Cucina, Ruben Ferrari, Davide Frigo, Mattia Gagliardoni, Alessio Magagnotti, Luca Morlino, Michele Pascarella, Giacomo Rosato

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta Live testuale: OA Sport