Dove la prossima gara di MotoGP? GP Malesia 2025: programma, orari, tv

La MotoGP prosegue a sprone battuto e si appresta a concludere la sua lunghissima “trasferta pacifica”. Il weekend del 24-26 ottobre sarà il quarto degli ultimi cinque in cui i centauri saranno impegnati in pista. Settimana prossima si disputerà infatti il Gran Premio di Malesia, terz’ultimo atto della stagione e ultima gara extra-europea. Il gran finale sarà, poi, sul nostro continente.

Si correrà a Sepang, uno dei contesti più conosciuti dai piloti perché la pista è utilizzata abitualmente per i test pre-stagionali di febbraio. Ovviamente, i riferimenti presi otto mesi orsono non avranno più alcun valore! Le moto sono cambiate a causa dell’inevitabile evoluzione a cui ogni mezzo meccanico è soggetto nell’arco di una stagione agonistica.

Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Jorge Martin, che precedette Marc Marquez ed Enea Bastianini. La gara dimezzata fu però segnata dalla caduta di Francesco Bagnaia, ovvero l’episodio che di fatto consegnò il Mondiale a Martinator, il quale poté permettersi di accontentarsi di piazzamenti a partire dal GP domenicale (vinto proprio da Pecco). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non resterà che seguire il GP di Malesia davanti alla TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP MALESIA 2025

VENERDÌ 24 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3:00-3:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 3:50-4:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 4:45-5:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 7:15-7:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 8:05-8:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 9:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5:00, GARA MOTO3

Ore 6:15, GARA MOTO2

Ore 8:00, GARA MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP MALESIA IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Malesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Sepang potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.